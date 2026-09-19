Y ahora, una ameba 'comecerebros': causa primera muerte en Yucatán y vigilan a 240 personas

Cuando parecía que las alertas sanitarias no podían sumar un nuevo motivo de preocupación, la muerte de un instructor de actividades acuáticas encendió las alarmas en Yucatán: el hombre fue infectado por Naegleria fowleri, microorganismo conocido popularmente como la ameba “comecerebros”.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que el fallecimiento del hombre de 34 años fue provocado por una meningoencefalitis amebiana primaria. Se trata del primer caso registrado en Yucatán, de acuerdo con el Gobierno estatal.

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La víctima realizaba actividades en un lago artificial ubicado en Plaza La Isla, en Mérida. Posteriormente, la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública encontró la ameba en muestras tomadas del mismo cuerpo de agua, por lo que este lugar es considerado la fuente probable de la infección.

El lago permanece cerrado y las autoridades iniciaron un procedimiento para determinar si las empresas encargadas de su mantenimiento y de vigilar la calidad del agua incumplieron las disposiciones sanitarias.

Google Maps: Plaza La Isla, Mérida

¿Podrían presentarse más casos?

La Secretaría de Salud de Yucatán informó que más de 300 personas ingresaron al lago artificial durante el periodo investigado. De ellas, alrededor de 240 permanecen bajo vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente cualquier síntoma.

Hasta el momento no se ha confirmado un segundo caso. Estar bajo observación tampoco significa que estas personas estén infectadas: se trata de una medida preventiva debido a que realizaron actividades acuáticas en el mismo lugar.

El seguimiento se extiende durante un mes después de la exposición. Conforme transcurre ese plazo sin que aparezcan síntomas, las personas son retiradas del monitoreo.

Quienes estuvieron en el lago recibieron información para identificar señales como fiebre, dolor intenso de cabeza, náuseas, vómito y mareos, además de un número de contacto para acudir directamente a los servicios de salud si presentan alguna manifestación.

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¿Qué es la ameba “comecerebros”?

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede desarrollarse en agua dulce, cálida y estancada, principalmente cuando alcanza temperaturas de entre 35 y 46 grados Celsius.

La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz al nadar, bucear o sumergirse. Desde la cavidad nasal, el microorganismo puede avanzar hacia el cerebro y provocar una inflamación grave conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

Las autoridades aclararon que la infección no se adquiere al beber agua ni se transmite de una persona a otra.

También descartaron un riesgo general para la población de Mérida, debido a que el lago artificial no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

El sitio continuará fuera de operación hasta que los responsables demuestren mediante análisis de laboratorio que el agua es apta para actividades recreativas y las autoridades realicen una nueva verificación.