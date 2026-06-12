¿Y la Beca Benito Juárez? Esto se sabe sobre el calendario de pagos para junio 2026

Luego de que este viernes 12 de junio concluyera la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina, miles de beneficiarios de la Beca Benito Juárez se preguntan cuándo comenzarán los pagos para este programa social, pues aunque en un inicio los depósitos de ambas becas se realizaban de manera simultánea, desde hace algunos bimestres las fechas se han diferido.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado el calendario oficial correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026; sin embargo, entre los estudiantes y sus familias crece la expectativa debido a que este depósito será el último antes del periodo vacacional de verano.

Aún no hay calendario oficial

Las autoridades federales no han dado a conocer las fechas de dispersión para los alumnos de educación media superior inscritos en la Beca Benito Juárez. No obstante, se prevé que el anuncio se realice una vez que finalicen por completo los pagos de la Beca Rita Cetina, como ocurrió durante el bimestre anterior.

Por ello, se estima que durante la semana del 15 al 19 de junio se dé a conocer el calendario oficial, que suele ser presentado por Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, y difundido a través de los canales oficiales del programa.

Calendario tentativo

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, las predicciones señalan que los pagos podrían comenzar en la segunda mitad del mes y continuar de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

De ser correcto esto, los depósitos iniciarían con las letras A y B y se extenderían de manera gradual hasta cubrir el resto del abecedario durante los últimos días de junio.

A través de redes sociales y diversos medios, se cree que el posible calendario sería de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio: letras A y B.

letras A y B. Martes 16 de junio : letra C.

: letra C. Miércoles 17 de junio: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 18 de junio: letra G.

letra G. Viernes 19 de junio : letras H, I , J , K y L.

: letras H, I , J , K y L. Lunes 22 de junio: letra M.

letra M. Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q

letras N, Ñ, O, P y Q Miércoles 24 de junio: letra R.

letra R. Jueves 25 de junio: letra S.

letra S. Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez?

Los alumnos de bachillerato incorporados a la Beca Universal Benito Juárez recibirán un apoyo de mil 900 pesos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Este pago será el cierre de las entregas correspondientes al actual ciclo escolar, ya que los programas de becas cubren únicamente los 10 meses de actividades académicas.

Por ello, no habrá depósitos durante las vacaciones de verano y las transferencias se reanudarán con el inicio del siguiente periodo escolar.