¿Y la Beca Rita Cetina? Este sería el calendario tentativo de pagos de octubre 2026

Con el final del periodo de vacaciones de verano para miles de estudiantes de México, se acerca el próximo pago de algunos de los programas sociales dirigidos a los alumnos de diversos niveles académicos, entre ellos la Beca Rita Cetina. Pero, ¿cuándo comenzarán los depósitos? Te presentamos un calendario tentativo.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales del Gobierno de México dirigido al sector estudiantil, siendo este un apoyo para alumnos de nivel secundaria, con el objetivo de reducir la carga de gastos escolares en las familias y evitar que los estudiantes dejen de asistir a la escuela por falta de dinero.

Al igual que otros programas sociales del Gobierno de México, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral que es depositado directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar que son entregadas a los beneficiarios luego de inscribirse.

Luego de qué el último pago de la Beca Rita Cetina fuera depositado el pasado mes de junio, esta tomó una breve pausa por el periodo de vacacional; sin embargo, este mes de octubre comenzará la dispersión del recurso del bimestre septiembre-octubre.

¿Cuándo comenzarán los pagos?

Con el inicio de octubre, y sobre todo, luego de casi cuatro meses sin depósitos, muchos estudiantes comenzaron a cuestionarse cuando comenzaría la distribución del próximo pago.

Aunque hasta el momento la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha dado a conocer la fecha oficial en la que comenzará la distribución de pagos, a través de redes sociales comenzaron a circular diversos calendarios tentativos de cómo se distribuirían los depósitos.

De acuerdo con los calendarios tentativos que comienzan a circular, los pagos del bimestre septiembre-octubre de la Beca Rita Cetina comenzarían el próximo lunes 5 de octubre.

Además, el calendario tentativo indica que los pagos se distribuirían de la siguiente manera, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios:

Lunes 5 de octubre: letras A y B.

letras A y B. Martes 6 de octubre: letra C.

letra C. Miércoles 7 de octubre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 8 de octubre: letra G.

letra G. Viernes 9 de octubre: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 12 de octubre: letra M.

letra M. Martes 13 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.

letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 14 de octubre: letra R.

letra R. Jueves 15 de octubre: letra S.

letra S. Viernes 16 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Sin embargo, este no es un calendario oficial, por lo que se espera que en el lapso de los próximos días autoridades que coordinan los programas sociales den a conocer las fechas para cada letra.