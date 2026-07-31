¿Y la quincena? Usuarios reportan fallas en la app de BBVA este viernes 31 de julio

Miles de usuarios de BBVA reportaron este viernes 31 de julio problemas para utilizar la aplicación móvil del banco, justo en una de las fechas de mayor movimiento debido al pago de la quincena. Las fallas provocaron molestias entre clientes que intentaban consultar el depósito de su nómina, realizar transferencias o simplemente ingresar a la banca móvil.

Desde las primeras horas del día comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales en las que clientes aseguraban que la aplicación permanecía cargando sin permitir el acceso o presentaba errores al momento de iniciar sesión. Conforme avanzó el día, el número de reportes aumentó considerablemente.

Problemas para ingresar y hacer transferencias

Entre las principales quejas de los usuarios se encuentra la imposibilidad de acceder a la aplicación, además de retrasos en las transferencias provenientes de otros bancos.

Algunos clientes señalaron que, pese a contar con comprobantes de operaciones interbancarias realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el dinero no aparecía reflejado en sus cuentas.

Esto generó incertidumbre debido a que este viernes coincide con el pago de nómina para miles de trabajadores, quienes utilizan la aplicación para revisar depósitos, realizar pagos o mover dinero entre diferentes bancos.

DownDetector registra aumento en los reportes

La plataforma DownDetector, que monitorea fallas en servicios digitales, mostró un incremento en los reportes relacionados con BBVA durante este viernes.

De acuerdo con los registros, los primeros reportes comenzaron durante la madrugada y posteriormente se presentó un nuevo repunte cerca del mediodía, cuando más usuarios intentaban acceder a la aplicación.

La mayoría de los reportes estuvieron relacionados con el funcionamiento de la app móvil, aunque también se notificaron inconvenientes para realizar o recibir transferencias.

¿Qué dijo BBVA sobre las fallas?

A través de respuestas a usuarios en redes sociales, BBVA explicó que las transferencias interbancarias pueden tardar hasta 24 horas hábiles en verse reflejadas, dependiendo del proceso entre instituciones financieras.

Hasta el momento, el banco no ha emitido un comunicado en el que informe el origen de las fallas o confirme una interrupción general del servicio.