¡Ya está aquí! Beca Benito Juárez publica calendario OFICIAL de pagos para junio de 2026

¡La espera terminó! Pues luego de dos semanas de dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina, y tras la incertidumbre sobre cuándo comenzarían los depósitos de la Beca Benito Juárez, este lunes 15 de junio se dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimeste mayo-junio, el último del actual ciclo escolar.

Luego de que el pasado lunes 1 de junio se anunciara el inicio de la dispersión de la Beca Rita Cetina, para estudiantes de secundarias públicas de Durango, cuyos pagos concluyeron el pasado viernes 12 de junio, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez comenzaron a preguntarse cuándo comenzarían los depósito para este apoyo para alumnos de preparatoria.

Publican calendario oficial de pagos

Este lunes 15 de junio, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, publicó a través de redes sociales el esperado calendario de pago para la Beca Benito Juárez, para becarios y becarias de continuidad, el cuál también aplicará para los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo con lo que fue dado a conocer, el último pago del ciclo escolar quedará de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio: letras A y B.

letras A y B. Martes 16 de junio: letra C.

letra C. Miércoles 17 de junio: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 18 de junio: letra G.

letra G. Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 22 de junio: letra M.

letra M. Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q.

letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 24 de junio: letra R.

letra R. Jueves 25 de junio: letra S.

letra S. Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuánto da la Beca Benito Juárez?

Los alumnos de bachillerato que estén inscritos a este programa social estarán recibiendo un apoyo de mil 900 pesos, correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Con este último depósito, que como en ocasiones anteriores se hará directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar y de manera escalonada, con la finalidad de evitar aglomeraciones en sucursales, concluyen los depósitos correspondientes al ciclo escolar, pues se hace una pausa en julio-agosto, para retomar los depósitos en el bimestre septiembre-octubre.