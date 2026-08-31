¡Ya está aquí! Publican calendario OFICIAL de Pensión para Adultos Mayores de septiembre 2026

¡La espera terminó! Pues luego de algunos días de duda sobre cuándo iniciaría la distribución de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre, este lunes 31 de agosto fue publicado el calendario oficial con las fechas de depósitos por letra.

Luego de que el pasado depósitos de la Pensión para Adultos Mayores llegara en el mes de julio, beneficiarios esperaban ya el siguiente pago de este apoyo federal, que llegará en el mes de septiembre, correspondiente al penúltimo bimestre del 2026.

Además de la Pensión para Adultos Mayores, este mes de septiembre recibirán depósitos los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras, así como aquellos que pertenecen al programa Sembrando Vida.

Anuncian calendario OFICIAL

Aunque en días pasados comenzaron a circular calendarios tentativos del pago de septiembre de 2026, fue hasta este lunes cuando se dio a conocer de manera oficial las fechas en que se harán los depósitos.

Al igual que en ocasiones anteriores, los pagos se harán a través de las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, y de acuerdo al orden alfabético basado en la inicial del primer apellido.

En esta ocasión, la dispersión comenzará mañana martes 1 de septiembre, y avanzará de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre: letra A.

letra A. Miércoles 2 de septiembre: letra B.

letra B. Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: letra C.

letra C. Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Martes y miércoles 9 de septiembre: letra G.

letra G. Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K.

letras H, I, J y K. Viernes 11 de septiembre: letra L

letra L Lunes 14 y martes 15 de septiembre: letra M.

letra M. Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ y O.

letras N, Ñ y O. Viernes 18 de septiembre: letras P y Q.

letras P y Q. Lunes 21 y martes 22 de septiembre: letra R.

letra R. Miércoles 23 de septiembre: letra S.

letra S. Jueves 24 de septiembre: letras T, U y V.

letras T, U y V. Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto recibe cada programa?

Cada uno de los programas del Bienestar recibe un monto diferente por bimestre.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, cuyo apoyo es el más alto, el depósito bimestral es de 6 mil 400 pesos; seguido de la Pensión para Personas con Discapacidad con un apoyo de 3 mil 300 pesos al bimestre; la Pensión Mujeres Bienestar con 3 mil 100 pesos; y el Programa para Madres Trabajadoras que da mil 650 pesos por cada hijo o hija.

Cabe destacar que, igual que en ocasiones anteriores, el Banco del Bienestar recuerda que no es necesario acudir el día del depósito a retirar el dinero, pues este permanece seguro en la cuenta hasta que el beneficiario acuda al cajero.