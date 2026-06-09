Durango

ECONOMÍA

Ya se observa una reactivación económica en las ciudades sede del Mundial: Amexme

Pese a que no se puede determinar si se cumplirá la expectativa del Mundial, ya hay movimiento de la economía.

Ya se observa una reactivación económica en las ciudades sede del Mundial: Amexme

Ya se observa una reactivación económica en las ciudades sede del Mundial: Amexme

CLAUDIA BARRIENTOS
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Ya se han registrado reservaciones y contrataciones en sectores turísticos y de servicios en las ciudades sede del Mundial de Futbol, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Amexme), Ivette Bonifaz Famanía.

Dijo que aún no se puede determinar si se cumplirá con la expectativa con el Mundial, pero aseguró que ya se empieza a ver movimiento económico en dichas ciudades.

“Sí se ha visto en cuestiones, por ejemplo, tenemos Agencias de Viajes, tenemos desde sectores de servicios donde efectivamente pues ya empezó esa parte de la economía a impulsarse”, indicó.

Refirió que empresarias asociadas participaron en el Tianguis Turístico en Acapulco y había grandes empresas, así como medianas y pequeñas, que estaban trabajando para poder lograr un resultado positivo.

Expuso que las empresarias están haciendo relaciones de negocios entre las mismas socias, para fortalecerse, además de apoyar acciones como la reactivación de la economía después del huracán Otis, por lo que se llevó a cabo su congreso en Acapulco.


Además, está participando en estrategias para promover una mayor derrama económica en el país que beneficie a las mujeres empresarias, para contribuir en la generación de empleos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mundial 2026 México economía sectores, servicios, ciudades, sede

               

                
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