Yankees blanquean 9-0 a Red Sox impulsados por una actuación épica de Ben Rice en El Bronx

El telón de la postemporada 2026 se levantó este 29 de septiembre en El Bronx con el choque de mayor tradición en las Grandes Ligas. Tras un extenuante maratón de 162 juegos donde Nueva York dominó la serie anual 7-6 sobre Boston, ambas novenas se volvieron a cruzar en el Yankee Stadium para poner en marcha la Serie del Comodín.

Desde el montículo, el abridor neoyorquino Cam Schlittler impuso condiciones con un recital de pitcheo que maniató por completo al orden al bat de Boston. La ofensiva local rompió el cero en la baja del segundo episodio; George Lombard Jr. se embasó con sencillo y, tras avanzar a segunda, timbró la primera carrera del encuentro mediante un imparable oportuno al jardín derecho conectado por Austin Wells.

Mantuvieron la actuación a tope

El duelo mantuvo su tensión en las entradas intermedias con el respaldo del sistema de retos ABS, que corrigió marcajes apretados en la loma. Para la quinta entrada, tras la salida del zurdo abridor Payton Tolle, Ben Rice detonó la ovación en El Bronx al conectar un cuadrangular solitario por todo el jardín central frente a Erik Miller, ampliando la ventaja neoyorquina a dos carreras.

Schlittler culminó una labor dominante de diez ponches en seis entradas y un tercio antes de ceder el lugar al relevo. En el cierre del séptimo capítulo, los Yankees congestionaron las almohadillas; Rice volvió a responder con imparable productor hacia la pradera derecha, mientras que un roletazo para doble matanza de Luis García Jr. permitió la cuarta anotación que consolidó el dominio local.

Fulminaron el encuentro

El clímax de la noche explotó en el octavo episodio. Tras un toque de sacrificio defensivo y un elevado de producción de Austin Wells que colocó la pizarra cinco por cero, la ofensiva neoyorquina llenó las almohadillas. Ante los lanzamientos del relevista Brayan Bello, Ben Rice se vistió de héroe absoluto al desaparecer la pelota por el jardín central para firmar un épico grand slam que desató la locura en las tribunas.

Con un contundente nueve a cero en la pizarra, John Schreiber ingresó a la loma en el noveno capítulo para retirar en orden a la ofensiva patirroja, sellando el triunfo con un ponche sobre Willson Contreras. Los Yankees consumaron una auténtica paliza sobre su acérrimo rival, adjudicándose el primer juego de la Serie del Comodín e imponiendo condiciones absolutas de cara al segundo enfrentamiento en El Bronx.