Yolanda Andrade revela pronóstico de tiempo de vida; 'no me voy a llevar nada', dice

Una de las personalidades de la televisión mexicana que más han dado de que hablar debido a su estado de salud, desde hace algunos años atrás, es Yolanda Andrade, quien hace pocos días reapareció en una transmisión en vivo junto a nada más y nada menos que la cantante Thalía, en donde tocaron el tema sobre el actual estado de salud de la conductora de televisión.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectas las neuronas motoras encargadas del control de movimientos de los músculos corporales. Al avanzar, esta enfermedad comienza impedir que la persona pueda expresarse sin dificultad al hablar, comer, moverse o respirar.

¿Qué mencionó Yolanda Andrade sobre el pronostico de su tiempo de vida?

La conductora en uno de los momentos que sin duda causó gran impacto en sus seguidores, habló sobre su situación de salud en cuanto a la expectativa de vida, la cual ya le fue comunicada después de tener un diagnóstico médico de su enfermedad comentó lo siguiente:

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio”, mencionó.

Al dar a conocer la información Thalía intervino y contra argumentó lo siguiente:

"Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie”

A pesar de la revelación de los médicos, la conductora se mostró emocionalmente fuerte, y reflexionó sobre que se siente afortunada de conocer el pronóstico; aseguró que busca aprovechar al máximo su tiempo de vida, a pesar de que su enfermedad actualmente no tiene cura.

"Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada”, mencionó en el live.

Yolanda Andrade destacó la importancia de Thalía en su proceso de salud

Destacó que la amistad que tiene con Thalía ha sido una fuente de fortaleza emocional y que se ha mantenido durante varias décadas y que ha sobrevivido sobre a periodos de distancia que han vivido. Mencionó que a pesar de ya no tener ilusión con respecto a su salud, las palabras de la cantante han sido muy importantes para recuperar la fortaleza emocional ante su padecimiento.

"Te dije que no tenía ninguna ilusión más para vivir, entonces tú me dijiste todo eso que yo era amada y claro, sí me di cuenta que la gente ha sido maravillosa conmigo, gente que ni me conoce. Esa es una fuerza, la oración y el buen deseo y me abriste eso” comentó.

Por otra parte, además de la ELA ha revelado sobre su diagnóstico de neuralgia del trigémino, un trastorno que afecta el nervio mencionado; lo que puede provocar episodios de dolor facial intenso. Es importante aclarar recibido un pronóstico médico sobre su tiempo de vida, esta cifra no representa una fecha exacta de fallecimiento.

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