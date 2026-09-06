Yuridia hace historia en el Estadio GNP Seguros con doble 'sold out'

La cantante sonorense escribió una nueva página en la historia de la música mexicana al convertirse en la primera artista nacional en presentarse y llenar el Estadio GNP Seguros durante dos noches consecutivas. Con más de 60 mil personas en la primera fecha de Las Cartas Sobre La Mesa Tour, Yuridia confirmó que atraviesa el momento más sólido de su carrera.

El logro llega apenas unos meses después de haber marcado otro precedente al agotar una fecha en formato 360 en la Plaza de Toros La México. Ahora, la intérprete volvió a romper barreras al conquistar uno de los escenarios más importantes del país, consolidándose como una de las voces femeninas más convocantes del regional mexicano.

UNA NOCHE DE OVACIONES

Desde que apareció en el escenario, el recinto se convirtió en un coro monumental. Yuridia abrió la velada con “Tu pasado y tú” y “Brujería”, dos canciones que encendieron de inmediato la euforia de un público que esperó durante meses el inicio oficial de la gira.

La intensidad no disminuyó con “Ya es muy tarde”, “Él lo tiene todo” y “Te equivocaste”, éxitos que mantuvieron la energía en lo más alto antes de dar paso a uno de los momentos más celebrados de la noche, “Eres mi nada”, sencillo que ya acumula millones de reproducciones en YouTube y que permaneció un mes en el primer lugar de la radio nacional. El tema también adelanta el próximo álbum de la cantante, previsto para febrero de 2027.

UNA PRODUCCIÓN RENOVADA

El espectáculo dejó claro que esta nueva gira representa una evolución en la propuesta escénica de Yuridia. Con una producción completamente renovada, pantallas monumentales, iluminación envolvente y una puesta en escena de gran formato, canciones como “Llévate” y “No la beses” adquirieron una dimensión aún más emotiva.

Cada bloque del concierto fue construido para mantener un ritmo ascendente, alternando momentos íntimos con interpretaciones explosivas que reafirmaron la conexión que la cantante mantiene con su audiencia.

MOMENTOS INOLVIDABLES

Uno de los instantes más conmovedores llegó cuando Edith Márquez apareció por sorpresa para interpretar junto a Yuridia “Mírame” y “Costumbres”. La colaboración provocó una de las ovaciones más largas de la noche y dejó imágenes de un público visiblemente emocionado.

Más adelante, la intérprete recorrió distintas etapas de su trayectoria con canciones como “No me queda más”, “Por salud mental”, “Basta ya” y “Maldita primavera”, demostrando la versatilidad que ha construido a lo largo de los años.

UN CIERRE A LA ALTURA DEL RÉCORD

El desenlace llegó con “Yo tuve un amor” y “¿Con qué se pega un corazón?”, antes de que “Qué agonía” y “Sin llorar” pusieran punto final a una noche que ya forma parte de la historia del recinto.

El éxito no terminó ahí. La segunda presentación en el Estadio GNP Seguros contará con invitados especiales como Eden Muñoz y Los Dos Carnales, reforzando el carácter histórico de un doble sold out que muy pocas figuras han conseguido en ese escenario.

Tras conquistar la Ciudad de México, Las Cartas Sobre La Mesa Tour continuará recorriendo el país durante los próximos meses con presentaciones en Orizaba, León, San Luis Potosí, Querétaro, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, La Paz, Tijuana, Mexicali, Boca del Río, Tampico, Ciudad Juárez, Torreón, Cancún, Mérida y Guadalajara.