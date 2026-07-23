Yuridia se presentará este viernes en Durango

La inconfundible voz de Yuridia sonará nuevamente en Durango, una vez más para presentarse en la Feria de Durango, con un concierto que estará formado por sus mayores éxitos, así como sus sencillos más recientes.

Y es que, como parte de su gira "Las Cartas Sobre la Mesa Tour 360", la cantante ofrecerá un espectáculo en el que fusiona la balada, el pop y el regional mexicano, interpretando temas que han marcado su trayectoria.

Los fanáticos de la cantante podrán disfrutar de canciones como "Eres mi nada", "Tu pasado y tú", "Qué agonía", "Sin llorar", "Amigos no, por favor", "¿Con qué se paga un corazón?" y "Él lo tiene todo", entre otros temas que han conquistado los primeros lugares de popularidad y el cariño del público.

TRAS SU CARRERA

Con más de dos décadas de carrera artística, Yuridia se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas de México, llenando escenarios en todo el país y manteniendo una estrecha conexión con sus seguidores gracias a la intensidad y autenticidad de cada una de sus interpretaciones.

Su poder de convocatoria quedó demostrado el año pasado al reunir a cerca de 40 mil personas en la Monumental Plaza de Toros México, donde celebró sus primeros 20 años de trayectoria con un concierto especial en el que compartió escenario con Carlos Rivera, Reyli Barba y Majo Aguilar.

El concierto será este viernes en la Velaria y está programado para iniciar a las 20:00 horas.