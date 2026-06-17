Zayn Malik publica foto de una clínica del IMSS y desata ola de reacciones en redes

Zayn Malik volvió a llamar la atención de sus seguidores mexicanos, pero esta vez no fue únicamente por su música ni por su reciente presentación en Monterrey, sino por una imagen inesperada que compartió en redes sociales: la fachada de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS.

Una postal inesperada de Monterrey

La imagen se volvió viral rápidamente porque muchos fans no esperaban que Zayn eligiera retratar un edificio del Seguro Social como parte de sus recuerdos en México . Mientras algunos artistas suelen compartir paisajes, monumentos o zonas turísticas de las ciudades que visitan, el cantante sorprendió al incluir una postal cotidiana para miles de regiomontanos.

De acuerdo con reportes locales, el inmueble correspondería a una unidad médica ubicada sobre la avenida Constitución, una de las vialidades más transitadas de Monterrey. La toma aparece con luces nocturnas y un ligero efecto borroso, lo que hizo que varios usuarios la interpretaran como una imagen “aesthetic” de la vida urbana mexicana.

Redes reaccionan con humor

Como suele ocurrir con este tipo de momentos virales, los comentarios no tardaron en aparecer. Usuarios de redes sociales bromearon con que Zayn Malik había convertido al IMSS en un punto turístico, mientras otros celebraron que el cantante compartiera una parte poco convencional de su visita a México.

Entre las reacciones más repetidas estuvieron los comentarios que hacían referencia a cuando el británico estuvo por última vez en México y se enfermó por comer demasiados dulces y por ende, cancelar una fecha que tenía.

Su visita a Monterrey dejó huella

La fotografía apareció después del concierto que Zayn tuvo en Monterrey, una presentación esperada por sus fans y marcada por la emoción de verlo finalmente en la ciudad. El show reunió a miles de seguidores, quienes acompañaron al cantante pese a las condiciones climáticas que se registraron durante el evento.

Aunque el momento musical fue el centro de su visita, la imagen del IMSS terminó robándose parte de la atención en redes. En cuestión de horas, la fotografía comenzó a circular en distintas plataformas, acompañada de memes, comentarios y publicaciones de fanáticos que celebraron la ocurrencia.