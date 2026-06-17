Sucesos

VIRAL

Zayn Malik publica foto de una clínica del IMSS y desata ola de reacciones en redes

La imagen que tomó el cantante británico y exintegrante de One Direction, causó risa entre sus fans.

Zayn Malik publica foto de una clínica del IMSS y desata ola de reacciones en redes

Zayn Malik publica foto de una clínica del IMSS y desata ola de reacciones en redes

EMILIO BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Zayn Malik volvió a llamar la atención de sus seguidores mexicanos, pero esta vez no fue únicamente por su música ni por su reciente presentación en Monterrey, sino por una imagen inesperada que compartió en redes sociales: la fachada de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS.

Una postal inesperada de Monterrey

La imagen se volvió viral rápidamente porque muchos fans no esperaban que Zayn eligiera retratar un edificio del Seguro Social como parte de sus recuerdos en México. Mientras algunos artistas suelen compartir paisajes, monumentos o zonas turísticas de las ciudades que visitan, el cantante sorprendió al incluir una postal cotidiana para miles de regiomontanos.

De acuerdo con reportes locales, el inmueble correspondería a una unidad médica ubicada sobre la avenida Constitución, una de las vialidades más transitadas de Monterrey. La toma aparece con luces nocturnas y un ligero efecto borroso, lo que hizo que varios usuarios la interpretaran como una imagen “aesthetic” de la vida urbana mexicana.

Redes reaccionan con humor


Como suele ocurrir con este tipo de momentos virales, los comentarios no tardaron en aparecer. Usuarios de redes sociales bromearon con que Zayn Malik había convertido al IMSS en un punto turístico, mientras otros celebraron que el cantante compartiera una parte poco convencional de su visita a México.


Entre las reacciones más repetidas estuvieron los comentarios que hacían referencia a cuando el británico estuvo por última vez en México y se enfermó por comer demasiados dulces y por ende, cancelar una fecha que tenía.


Su visita a Monterrey dejó huella


La fotografía apareció después del concierto que Zayn tuvo en Monterrey, una presentación esperada por sus fans y marcada por la emoción de verlo finalmente en la ciudad. El show reunió a miles de seguidores, quienes acompañaron al cantante pese a las condiciones climáticas que se registraron durante el evento.


Aunque el momento musical fue el centro de su visita, la imagen del IMSS terminó robándose parte de la atención en redes. En cuestión de horas, la fotografía comenzó a circular en distintas plataformas, acompañada de memes, comentarios y publicaciones de fanáticos que celebraron la ocurrencia.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Zayn Malik IMSS FOTO POLÉMICA CLÍNICA MONTERREY Zayn, imagen, IMSS, Malik

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Sucesos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas