Zoé lanzará película de sus históricos conciertos de 'Memo Rex', ¿cuándo se estrenará?

Zoé volverá a encontrarse con sus seguidores, pero esta vez desde la pantalla grande. La agrupación mexicana llevará a Cinemex “MEMOREX + REXSEXEX Y MÁS”, una película-concierto dirigida por Rodrigo Guardiola y producida por Olmo Guerra, que recupera la energía de sus históricos conciertos en el Estadio GNP Seguros y, al mismo tiempo, permite acercarse al lado más íntimo y humano de la banda.

El filme llegará a las salas de Cinemex a nivel nacional el 17 de septiembre, mientras que la venta de boletos comenzará este 20 de agosto. La propuesta busca trasladar al cine la dimensión audiovisual y emocional de una serie de presentaciones que se convirtieron en uno de los capítulos más importantes de la historia reciente de Zoé.

Un álbum que cambió a Zoé

La celebración tiene como punto de partida uno de los discos fundamentales del rock alternativo mexicano, “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, lanzado el mes pasado.

El tercer álbum de estudio de Zoé representó un momento decisivo para la agrupación. Con una propuesta más atmosférica, psicodélica y ambiciosa, el material consolidó una identidad sonora que terminó por convertir a la banda en una de las referencias indispensables del rock mexicano.

El disco debutó en el primer lugar de las listas de ventas en México y permaneció cuatro semanas en la cima. Poco después obtuvo Disco de Oro por más de 50 mil unidades vendidas.

Pero más allá de las cifras, “Memo Rex” consiguió algo que terminaría siendo todavía más importante, convertir varias de sus canciones en parte de la memoria colectiva de una generación.

“Vía Láctea”, “No Me Destruyas”, “Corazón Atómico”, “Nunca” y “Paula”, entre otras, construyeron una colección de canciones que ayudó a definir el sonido de Zoé durante una etapa de transformación para la escena alternativa mexicana.

El propio catálogo del álbum reúne 13 temas, entre ellos “Memo Rex”, “Vinyl”, “Mrs. Nitro”, “Triste Sister”, “Side Effects” y “Paz”.

El impacto fue tal que el álbum también recibió reconocimiento internacional y fue nominado en 2007 al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo Latino.

20 años después sigue vivo

Dos décadas después de aquel lanzamiento, “Memo Rex” demostró que su influencia no pertenece únicamente a la generación que lo escuchó por primera vez.

La celebración comenzó con el regreso de Zoé a los escenarios y tomó una dimensión monumental con sus presentaciones de “MEMOREX + REXSEXEX Y MÁS” en el Estadio GNP Seguros. La agrupación consiguió reunir a cientos de miles de personas en seis fechas, conectando a seguidores que crecieron con sus primeras canciones con nuevas generaciones que descubrieron el universo de Zoé a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

El fenómeno también dejó claro que “Memo Rex” continúa funcionando como un puente entre épocas. Durante los conciertos, canciones como “Vía Láctea”, “No Me Destruyas” y “Paula” fueron coreadas por un público que abarcó distintas generaciones , mientras que el personaje de Memorito, asociado visualmente con el álbum, volvió a ocupar un lugar central en el espectáculo.

Del estadio a la pantalla

“MEMOREX + REXSEXEX Y MÁS” busca conservar precisamente esa dimensión colectiva. La película no se limita a registrar las canciones interpretadas en vivo, sino que incorpora momentos detrás del escenario, fragmentos del proceso creativo y escenas que muestran la relación entre los integrantes de Zoé y sus seguidores.

La dirección de Rodrigo Guardiola propone así una mirada diferente a la banda, una que combina la magnitud de un espectáculo masivo con instantes más cercanos y personales.

La experiencia cinematográfica llega acompañada por “011025 (En Vivo)”, álbum conformado por 27 canciones y más de dos horas de música.

De esta manera, el proyecto funciona como una cápsula de memoria de una etapa especialmente significativa para Zoé, el regreso a los escenarios, la celebración de un álbum que marcó su carrera y la respuesta de un público que, 20 años después, continúa encontrando algo propio en aquellas canciones.