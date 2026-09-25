Zoé Robledo llega a Durango para reunirse con padres de bebés fallecidos en el IMSS No. 1
Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llegó de manera sorpresiva a Durango para sostener una reunión con los padres de los recién nacidos que fallecieron la semana pasada en el Hospital General de Zona No. 1.
Hasta el momento, los padres de familia ya se encuentran en la sede designada para entablar el diálogo con el funcionario federal; no obstante, aún se desconoce si en el encuentro está presente la representación legal de los deudos.
El titular del IMSS ahora sí acudió a Durango luego que desde el lunes en la mañanera la presidenta Claudia Sheimbaum le pidió que viajara a la ciudad, incluso dijo que ya se encontraba el funcionario en el estado para dialogar con los padres de familia.
Este viernes ya encabeza la reunion que a la que debió presentarse desde inicios de semana para hablar sobre el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona.
La reunión con los padres de familia busca dar seguimiento clínico y epidemiológico a los casos —asociados a la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae—, además de entregar información directa sobre los peritajes e investigar posibles negligencias u omisiones en los protocolos hospitalarios.