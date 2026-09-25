Zoé Robledo llega a Durango para reunirse con padres de bebés fallecidos en el IMSS No. 1

Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llegó de manera sorpresiva a Durango para sostener una reunión con los padres de los recién nacidos que fallecieron la semana pasada en el Hospital General de Zona No. 1.

​Hasta el momento, los padres de familia ya se encuentran en la sede designada para entablar el diálogo con el funcionario federal; no obstante, aún se desconoce si en el encuentro está presente la representación legal de los deudos.

El titular del IMSS ahora sí acudió a Durango luego que desde el lunes en la mañanera la presidenta Claudia Sheimbaum le pidió que viajara a la ciudad , incluso dijo que ya se encontraba el funcionario en el estado para dialogar con los padres de familia.

Este viernes ya encabeza la reunion que a la que debió presentarse desde inicios de semana para hablar sobre el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona.