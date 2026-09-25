Zoé Robledo se disculpa con padres de bebés fallecidos y asegura una 'verdadera investigación externa'

Padres de familia de bebés fallecidos en el IMSS se quedaron más tranquilos tras la reunión y los acuerdos que sostuvieron este viernes 25 de septiembre en la Delegación de Durango, con el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Les ofreció una disculpa y pidió perdón, señaló el abogado Fermín Alonso Flores Ayala al salir de la reunión , y agregó que fue uno de los padres quien le manifestó: “Nos dieron la disculpa que necesitábamos”.

Comentó que fue la primera vez que recibieron una disculpa, porque hasta el momento ninguna autoridad lo había hecho, y consideran que es una manera de reconocer que fue un error del Instituto.

De acuerdo con su testimonio, las familias se quedaron más tranquilas porque sí vieron la parte humana y, finalmente, se tomaron una serie de acuerdos que consideran favorables.

ACUERDOS

El abogado adelantó que entre esos acuerdos está una reunión agendada en 15 días , además de que se realizará la investigación de manera independiente.

“Se comprometieron a que va a ser muy, muy aparte; no va a intervenir personal de aquí de Durango, a lo que entendimos y consideramos que fue una reunión que sí abonó, más que nada, a la tranquilidad que necesitan los padres en este momento”, afirmó.

Sobre las reacciones de los padres, apuntó que se encuentran muy sensibles psicológicamente y que, de momento, lo único que quieren es paz.

En cuanto a la postura que van a tomar ahora, Flores Ayala precisó que desconoce qué otras acciones van a tomar, pues primero es necesario platicar de nuevo y ver qué pasos seguirán.

Respecto a la realización de las necropsias correspondientes que pudieran ser fundamentales para la investigación, el abogado indicó que es algo que también se deberá preguntar a cada familia, porque, al encontrarse sensibles, se respetará lo que ellos consideren.

Se reconoce que es un protocolo necesario, pero buscarán la manera de hacerles vivir esos momentos dolorosos lo menos posible.