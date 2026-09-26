Zoé Robledo pide perdón a padres de bebés fallecidos en IMSS Durango

Padres de familia de bebés fallecidos en el IMSS se quedaron más tranquilos tras la reunión y los acuerdos que sostuvieron este viernes 25 de septiembre en la Delegación de Durango, con el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Les ofreció una disculpa y pidió perdón, señaló el abogado Fermín Alonso Flores Ayala al salir de la reunión, y agregó que fue uno de los padres quien le manifestó: “Nos dieron la disculpa que necesitábamos”.

Comentó que fue la primera vez que recibieron una disculpa, porque hasta el momento ninguna autoridad lo había hecho, y consideran que es una manera de reconocer que fue un error del Instituto.

De acuerdo con su testimonio, las familias se quedaron más tranquilas porque sí vieron la parte humana y, finalmente, se tomaron una serie de acuerdos que consideran favorables.

El abogado adelantó que entre esos acuerdos está una reunión agendada en 15 días, además de que se realizará la investigación de manera independiente.

‘DE LOS MÁS SEÑALADOS’

Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Karla Obregón Avelar, calificó como un suceso lamentable el fallecimiento de cinco recién nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, y ofreció acompañamiento a las familias, al tiempo que subrayó que dicho Instituto es de los entes más señalados ante el organismo que encabeza.

Aclaró que, aunque este organismo no tiene facultades para iniciar una queja de oficio por ser el IMSS una institución federal, la CEDH mantiene sus “puertas abiertas” para las familias.

“Para brindarles acompañamiento, orientación jurídica e incluso apoyo psicológico”, enfatizó.