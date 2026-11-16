2027: prueba democrática

H Ace unos días asesinaron a Eduardo Valdovinos, el aspirante morenista a encabezar los esfuerzos de ese partido en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán rumbo a la elección del año que entra. Recién se cumplió un año del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan y dos años del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo. Todos estos asesinatos han sido atribuidos al crimen organizado.

La violencia política se ha recrudecido en los últimos años. En cada una de las últimas elecciones concurrentes, lamentablemente ha aumentado el número de hechos de violencia en contra de candidatas y candidatos respecto a la elección previa.

Durante el último proceso electoral concurrente, el de 2023 - 2024, Integralia Consultores, que realiza análisis de violencia política, contabilizó un total de 889 víctimas de violencia política, incluyendo 39 asesinatos, lo que, de acuerdo a su reporte, lo convirtió en el más violento de la historia moderna del país.

La violencia política es una situación que, al sumarse a otras, en conjunto ofrecen un panorama que muestra la degradación de la democracia en nuestro país y el peligro real de que los ciudadanos mexicanos pierdan cada vez más la confianza en métodos democráticos para acceder al poder público.

Otra situación que demerita la confianza de la ciudadanía en la democracia es la normalización de situaciones irregulares -que lamentablemente han sido avaladas por los órganos electorales- como la promoción anticipada de las personas interesadas en competir por un cargo público, apareciendo, por ejemplo, en revistas que no tienen ventas pero que si pagan espectaculares, o personas que se denominan de manera distinta a "candidatos" o "candidatas" para evadir los tiempos electorales ya que las pre campañas comenzarán formalmente el 4 de enero y las campañas el 4 de abril del próximo año.

Los "Coordinadores de la Defensa de la Transformación" que el régimen ha designado como quienes encabezarán los esfuerzos del partido en el poder rumbo a la elección del 2 de junio del año entrante han sido definidos desde hace ya mes y medio, con la seguridad de que no habrá competencia interna, por lo de desde ahora hasta el 4 de junio, fecha en que comenzarán formalmente las campañas, pueden hacer recorridos en sus territorios.

Lamentablemente la autoridad electoral ha permitido lo que a todas luces se trata de campañas anticipadas y que vulneran la equidad en la contienda. Ante la autorización de los órganos electorales para la designación de estas figuras, otros partidos de oposición han hecho lo mismo y han designado a personas en este tipo de cargos partidistas.

La crisis en que tiene al INE la conducta de su ex presidenta para, presuntamente, favorecer a un proveedor con contrataciones y permitirle a éste "proponer" perfiles para altos puestos en la institución, son muestra de las conductas que han sumido al órgano electoral en la peor crisis de su historia, con la consecuente pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.

La participación de las y los ciudadanos en la jornada electoral sigue siendo una de las únicas herramientas disponibles para cambiar el rumbo del país, ante un escenario en extremo complicado electoralmente, tanto por las denuncias de corrupción y cooptación por parte de intereses privados del INE, como por la violencia que se da en las zonas de influencia del crimen organizado.

En estas zonas estos grupos criminales hacen saber a todas y todos los candidatos que tendrán que hacerles concesiones o exponerse a ser asesinados como Carlos Manzo alcalde de Uruapan o de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo.

Las consecuencias de participar en política, o incluso para hacer valer el derecho a votar, puede tener consecuencias muy serias para algunas personas. Aún con eso, espero que la participación ciudadana en las elecciones del año entrante demuestre las y los ciudadanos todavía tienen confianza en la democracia para resolver sus diferencias políticas.

X: @jesusmenav