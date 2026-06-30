6 de cada 10 mexicanos quedarán endeudados por gastos del Mundial; llaman a privilegiar el ahorro

El Mundial ha representado una nueva posibilidad de endeudamiento para los mexicanos, por lo que hay quienes comprometieron su estabilidad financiera por un boleto para ver un partido de futbol.

El presidente del Colegio de Contadores de Durango, Eduardo Salas Avilés, refirió que en esta ocasión el Mundial fue más costoso y, aún así, hubo quienes compraron boletos para los partidos.

“Como vimos el Mundial ya se volvió inaccesible para la mayoría de los duranguenses, de los mexicanos. Ya un boleto cuesta arriba de 60 mil pesos, realmente es un gasto bastante importante. Entonces, desafortunadamente acudimos a las tarjetas de crédito, a las deudas para poder cubrir ese gasto y no perdernos de esta fiesta futbolera”, indicó.

Y es que, la mayoría de quienes adquirieron boletos para el Mundial, lo hicieron a crédito. “Hay estudios que especifican que solamente el 38 por ciento de las personas pagaron sus boletos o, en este caso, los gastos del Mundial de contado, es decir, el 62 por ciento de los mexicanos tuvieron que recurrir a una deuda como una tarjeta de crédito, un préstamo, etcétera, que oscilan de 60 a cien mil pesos”, refirió.

En tal sentido, para los duranguenses inclusive implicó un mayor costo acudir a alguno de estos partidos. “Implica traslado, implica también hospedaje, consumos en restaurantes, etcétera; y, sobre todo, el boleto del Mundial que oscila entre 60 y 80 mil pesos por persona”, mencionó.

Explicó que ninguno de estos gastos es deducible de impuestos ya que se trata de una actividad meramente recreativa. “Seis de cada 10 mexicanos están endeudados por estos gastos y ya tienen un costo financiero en los próximos meses que va a repercutir también en situaciones fiscales, económicas, finanzas personales, sobre todo, que es lo que también afecta a los bolsillos de los duranguenses y de los mexicanos”, advirtió.

Privilegiar el ahorro

El presidente del Colegio de Contadores exhortó a los duranguenses a hacer una planeación anticipada si se quiere gastar en este tipo de eventos, para no recurrir a la deuda.

“Tener un presupuesto, tener gastos fijos considerados para este tipo de eventos ya que tener educación financiera no quiere decir que nos privemos de las cosas, sino simplemente no poner en peligro nuestra tranquilidad financiera. Y, tener un ahorro destinado para este gasto y sobre todo sobrellevar la deuda de una manera responsable y eficiente”, recomendó.

Asimismo enfatizó en la importancia del ahorro en general. “Lo más importante de todo es el ahorro, es vital para cualquier mexicano y no tenemos una cultura del ahorro como tal. Cuando menos el 10 por ciento de nuestros ingresos tiene que ser destinado al ahorro y siempre gastar después de ahorrar, antes de ahorrar después de gastar, eso es muy importante”, estableció.