'8 meses después mi hijo sigue desaparecido': madre Carlos Emilio pide a Ernestina Gody revisar el caso

El próximo 5 de junio se cumplen ocho meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven duranuense que desapareció tras ir al baño de un bar conocido en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y de quien hasta la fecha no se tiene mayor indicio de su paradero.

Las exigencias y súplicas para que autoridades logren avanzar en el caso no han cesado por parte de su familia, sobre todo su madre, Brenda Valenzuela, quien a dos días de que se cumpla un mes más pidió a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que vea el caso de su hijo.

Carlos Emilio cumple 8 meses desaparecido

A través de su cuenta de Facebook escribió una petición pública hacia esta funcionaria del gobierno federal, asegurando que ha pasado bastante tiempo y Carlos Emilio sigue sin aparece, así como continúa sin avance la investigación en la Fiscalía de Sinaloa.

"Han pasado 8 meses. 8 meses donde esta familia ha dado tiempo a las autoridades para hacer su trabajo. 8 meses confiando en instituciones. 8 meses soportando reuniones, discursos, promesas y proceso que siguen sin regresarnos a Carlos Emilio. Mientras tanto, la vida de mi hijo permanece suspendida . Y nuestra vida también".

Valenzuela dijo que los protocolos desde el inicio han sido tardíos, pues las autoriades correspondientes ha "administrado" los tiempos, evaden actos de investigación importantes y varias estructuras políticas "parecen permanecer intocables aun en medio de señalamientos públicos extremadamentes graves".

Agregó que la percepción todavía es más alarmante cuando Estados Unidos emitió acusaciones contra funcionarios de Sinaloa , los cuales ha sido relacionados con posibles vínculos y colaboración con el crimen organizado.

"Y vivir la desaparición de un hijo en medio de ese contexto deja a las familias atrapadas entre el miedo, la incertidumbre y una sensación absoluta de vulnerabilidad.

Porrque en medio de todo esto surge una pregunta imposible de ignorar para cualquier madre que busca a su hijo:

¿Hasta dónde llegan realmente las cadenas de protección política cuando un caso toca estructuras de poder?

En México hemos escuchado durante años que nada verdaderamente importante ocurre sin que los niveles más altos del poder político terminen enterándose.

Y cuando una desaparició ocurre en este contexto, la incertidumbre para una familia se vuelve todavía más devastadora", agrega.

La madre de Carlos Emilio asegura que llega un momento en que lo más doloroso ya no es solo no saber dónde está su hijo, sino empezar a senti que la verdad existe, "pero permanece bloqueda detrás de intereses que ella no puede combatir".

Señaló que ha acudido a cinco instituciones, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Fiscalía General de la República, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Nacional de Búsqueda, creyendo que encontrarína respaldo, coordinación, protección y respuestas, pero no.

"Después de 8 meses, seguimos sin Carlos Emilio. Seguimos sin verdad. Seguimos sin justicia".

El mensaje a la Fiscal Ernestina Godoy

Ante esta situación, ha pedido una cita urgente con Godoy Ramos, pues quiere personalmente exponerle todo lo que su familia ha vivido durante la investigación sin avance del caso de su hijo, entre omisiones, contradicciones, retrasos y decisiones que han profundizado la incertidumbre , el desgaste emocional extremo y el miedo constante de sentir que la verdad sigue alejándose mientras el tiempo avanza.

"Fiscal Ernestina Godoy Ramos:

Si las instituciones federales tampoco logran resolver el caso de Carlos Emilio, este caso terminará convirtiéndose en una dolorosa señal de alerta sobre lo que enfrenta cualquier familia mexicana cuando una desaparición ocurre en contextos atravesados por poder, relaciones políticas y posibles conflictos de interés.

Y esa percepción es profundamente grave.

(...)

Mientras el país se prepara para recibir al mundo con motivo del Mundial de Futbol, yo sigo sobreviviendo en un México donde ninguna estrategia de seguridad ha servido para regresarme a mi hijo .

Esa es la realidad que vivimos miles de familias", se lee.

Agrega que México es un país donde madres buscadoras siguen cavando la tierra con sus propias manos para buscar a sus desaparecidos, en donde las cifras marcan que hay más de 130 mil personas sin encontrar.