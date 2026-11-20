Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo en la capital duranguense el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

A través de redes sociales se hizo una invitación a todas las familias para que disfruten de este evento, además de que también se alertó a los ciudadanos para que tomen precauciones por los cierres viales que habría desde temprano en la Zona Centro de la capital.

¿A qué hora comienza el desfile cívico-deportivo en Durango?

La información oficial indica que el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará en punto de las 10:00 horas.

También se informó que los cierres viales iniciaron a partir de las 07:00 horas, para que los ciudadanos tomaran vías alternas y no se vieran sorprendidos por el tráfico.

¿Cuál es el recorrido del desfile de Durango este 20 de noviembre?

El desfile partirá de avenida 20 de Noviembre y calle Constitución , avanzando con dirección al oriente.

Los contingentes avanzarán sobre la avenida principal de la capital duranguense hasta el punto de conclusión, que en esta ocasión será la calle Cuauhtémoc .

Con el objetivo de que el desfile se desarrolle de manera ordenada y segura, se exhorta a los automovilistas y peatones a tomar cuenta las siguientes medidas: