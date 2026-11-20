A esta hora inicia y este es el recorrido del desfile en Durango hoy 20 de noviembre
Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo en la capital duranguense el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
A través de redes sociales se hizo una invitación a todas las familias para que disfruten de este evento, además de que también se alertó a los ciudadanos para que tomen precauciones por los cierres viales que habría desde temprano en la Zona Centro de la capital.
¿A qué hora comienza el desfile cívico-deportivo en Durango?
La información oficial indica que el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará en punto de las 10:00 horas.
También se informó que los cierres viales iniciaron a partir de las 07:00 horas, para que los ciudadanos tomaran vías alternas y no se vieran sorprendidos por el tráfico.
¿Cuál es el recorrido del desfile de Durango este 20 de noviembre?
El desfile partirá de avenida 20 de Noviembre y calle Constitución, avanzando con dirección al oriente.
Los contingentes avanzarán sobre la avenida principal de la capital duranguense hasta el punto de conclusión, que en esta ocasión será la calle Cuauhtémoc.
Con el objetivo de que el desfile se desarrolle de manera ordenada y segura, se exhorta a los automovilistas y peatones a tomar cuenta las siguientes medidas:
- Anticipar traslados si se requiere cruzar por el centro de la ciudad durante la mañana.
- Utilizar vías alternas y evitar la zona del recorrido mientras duren los cierres.
- Atender las indicaciones de los elementos de vialidad y tránsito desplegados en el área.