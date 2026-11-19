Con motivo de las actividades que se realizan cada año para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, la ciudad de Durango tendrá algunas modificaciones en su circulación vehicular durante la mañana de este viernes 20 de noviembre.

La celebración del 20 de noviembre suele reunir a estudiantes, deportistas y familias que acuden a presenciar las distintas participaciones, por lo que también representa un movimiento importante en las principales vialidades de la capital.

Si tienes pensado acudir al Centro Histórico, realizar algún trámite o simplemente trasladarte por esta zona, será importante que tomes tus precauciones para evitar retrasos, pues habrá restricciones en el paso vehicular desde las primeras horas del día.

¿Qué calles estarán cerradas en Durango este 20 de noviembre?

Como parte de los preparativos para el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, se contemplan cierres a la circulación vehicular sobre la avenida 20 de Noviembre.

El recorrido abarcará desde el cruce de esta vialidad con la calle Constitución, donde comenzará el paso de los contingentes, hasta la calle Cuauhtémoc, donde concluirá el desfile.

Por esta razón, quienes suelen circular por el primer cuadro de la ciudad deberán pensar en rutas alternas, especialmente si necesitan desplazarse por esta avenida durante la mañana.

¿A qué hora comenzarán los cierres viales?

De acuerdo con la información de las autoridades, las restricciones vehiculares comenzarán a partir de las 07:00 horas del viernes 20 de noviembre, mientras que el desfile está programado para iniciar a las 10:00 horas.

En esta actividad participarán contingentes de instituciones educativas de distintos niveles, asociaciones civiles, grupos deportivos, cuerpos de emergencia y elementos de las fuerzas armadas.

Ante las modificaciones a la circulación, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona donde se desarrollará el evento y atender las indicaciones de los elementos de tránsito que estarán presentes.

¿Por dónde pasará el desfile de la Revolución Mexicana?

El recorrido comenzará en la avenida 20 de Noviembre y calle Constitución, desde donde los participantes avanzarán hacia el oriente por dicha avenida hasta llegar a la calle Cuauhtémoc.

Las autoridades también hicieron un llamado a las familias duranguenses para que acudan a disfrutar de esta conmemoración, pero respeten las medidas de seguridad establecidas para la actividad.