Si tú también te has estado preguntando qué pasará en Durango con el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, si es que lo van a realizar el viernes 20 de noviembre o incluso a qué hora será y qué calles cerrarán, esta información te interesa.

¿Habrá desfile cívico-deportivo en Durango este 20 de noviembre?

Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo en la capital duranguense el tradicional desfile cívico-deportiv o con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

A través de las diferentes redes sociales se extendió la invitación a todas las familias para que disfruten de este evento, además de alertar a los ciudadanos para que tomen precaciones por los cierres viales que habrá desde temprano en el primer cuadro de la ciudad.

¿A qué hora comenzará el desfile cívico-deportivo en Durango?

De acuerdo con la información oficial, el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará en punto de las 10:00 horas.

También se informó que los cierres viales van a iniciar a partir de las 07:00 horas, para que los ciudadanos tomen vías alternas y no se vean sorprendidos por el tráfico.

¿Cuál es el recorrido del desfile de este 20 de noviembre?

La información oficial detalla que el desfile partirá de avenida 20 de Noviembre y calle Constitución , avanzando con dirección hacia el oriente.

Los contingentes avanzarán sobre la avenida principal de la capital duranguense hasta el punto de conclusión, que en esta ocasión será la calle Cuauhtémoc .

Con el objetivo de que el desfile se desarrolle de manera ordenada y segura, se exhorta a los automovilistas y peatones a tomar cuenta las siguientes medidas: