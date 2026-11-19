¿Habrá desfile cívico-deportivo en Durango este 20 de noviembre?
Si tú también te has estado preguntando qué pasará en Durango con el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, si es que lo van a realizar el viernes 20 de noviembre o incluso a qué hora será y qué calles cerrarán, esta información te interesa.
¿Habrá desfile cívico-deportivo en Durango este 20 de noviembre?
Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo en la capital duranguense el tradicional desfile cívico-deportivo con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
A través de las diferentes redes sociales se extendió la invitación a todas las familias para que disfruten de este evento, además de alertar a los ciudadanos para que tomen precaciones por los cierres viales que habrá desde temprano en el primer cuadro de la ciudad.
¿A qué hora comenzará el desfile cívico-deportivo en Durango?
De acuerdo con la información oficial, el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana comenzará en punto de las 10:00 horas.
También se informó que los cierres viales van a iniciar a partir de las 07:00 horas, para que los ciudadanos tomen vías alternas y no se vean sorprendidos por el tráfico.
¿Cuál es el recorrido del desfile de este 20 de noviembre?
La información oficial detalla que el desfile partirá de avenida 20 de Noviembre y calle Constitución, avanzando con dirección hacia el oriente.
Los contingentes avanzarán sobre la avenida principal de la capital duranguense hasta el punto de conclusión, que en esta ocasión será la calle Cuauhtémoc.
Con el objetivo de que el desfile se desarrolle de manera ordenada y segura, se exhorta a los automovilistas y peatones a tomar cuenta las siguientes medidas:
- Anticipar traslados si se requiere cruzar por el centro de la ciudad durante la mañana.
- Utilizar vías alternas y evitar la zona del recorrido mientras duren los cierres.
- Atender las indicaciones de los elementos de vialidad y tránsito desplegados en el área.