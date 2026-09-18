A familias de Durango ya no les alcanza para comprar kilos de carne completos: Canaco

La difícil situación económica que se registra en Durango se ha visto reflejada durante los últimos meses en un menor consumo de algunos alimentos que se han vuelto prácticamente inalcanzables para buena parte de la población.

A decir de la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Adriana Miranda, en el comparativo con años anteriores, las ventas han bajado de manera considerable.

“Siento yo el mercado muy contraído. Primero decíamos: bueno, que la Feria, que la entrada de vacaciones, que a la escuela, todo eso. Sí estaba checando yo mis números y a comparación del año pasado sí tenemos un decremento de un 20 por ciento”, manifestó.

Ante ello, se espera que esta situación pueda cambiar y que el consumo se incremente a partir de estas fiestas patrias y otras celebraciones que se llevan a cabo durante los últimos meses del año.

“Esperamos, siempre a partir del 15 de septiembre, ya de estas fechas en adelante pues se empieza a activar un poquito más, pues por las fiestas patrias, el cambio también de clima, eso nos beneficia, pero sí va muy lento. Lo yo lo siento muy lento”, estableció.

Entre los factores, dijo que han influido las trabas para la exportación de carne , lo que ha generado una saturación en el mercado interno pero, sobre todo, ha impactado la difícil situación económica que se registra en Durango.

“Es uno de los factores, pero definitivamente yo creo que el mayor es que la economía está deprimida. Eso yo creo que es uno de los factores más que nos han pegado”, indicó.