A la baja, reservaciones de cabañas en la sierra de Durango para el verano

A diferencia de otros años cuando se hacían reservaciones con bastante anticipación para visitar los centros ecoturísticos y cabañas de la sierra de Durango, este 2026 el comportamiento ha sido distinto.

El empresario del sector ecoturístico, Rafael Sarmiento Aguirre, recordó que en febrero aún no se contaba con reservaciones para la Semana Santa y las que hubo se hicieron con dos o tres días de anticipación.

Refirió que julio y agosto anteriormente eran meses con una alta afluencia de turistas en la sierra, pero este año hay mucha incertidumbre en el sector.

“Ahorita de reservas estamos a 20, 30 por ciento, la verdad muy bajo . Y no sabemos qué va a pasar con esas reservas que están para esta temporada, pudiera haber cancelaciones”, mencionó.

Y es que, las personas tienen temor de viajar. “En el tema del turismo, sobre todo el turismo rural y el turismo de la sierra, yo soy de la idea de que debemos ser certeros y dar la información real. Obviamente lo que está pasando no lo podemos negar, no podemos esconderlo, pero sí también es algo que desgraciadamente tenemos y hoy ya estamos acostumbrados a vivir con la cuestión, por ejemplo, de la gente armada. Pero ya si se sale algo de lo usual o de algún momento, pues hay que informarlo”, manifestó.

No obstante, enfatizó que tampoco se debe generar pánico. “Los lugares están seguros, están tranquilos, ojalá y estos operativos que se están dando nos ayuden a darle más certeza a este tipo de actividades que la verdad, soy también sincero, desde estos últimos meses que ha habido todo el tema con Sinaloa, ha habido mucha presencia de la policía estatal, ha habido operativos muy buenos que han ido a todos los centros ecoturísticos a tener presencia, a estar dándose sus rondines y eso ha ayudado porque también la gente percibe eso”, comentó.