A la cárcel, exalcaldesa de Nazas: Fiscalía

El siglo de durango

La expresidenta Municipal de Nazas fue sentenciada a prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, tras acreditarse su responsabilidad en la autorización de pagos irregulares con recursos públicos por un monto de 928 mil pesos en su Administración.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango informó este domingo que un Juez de Control y Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Diana Berenice González Torres mediante procedimiento abreviado.

La resolución impuso una pena de un año, 11 meses y 29 días de prisión, una multa equivalente a 143 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de tres años de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó por la autorización de pagos realizados entre febrero y julio del año 2023 a favor de la empresa Ferreaceros, recursos que fueron considerados ilegales por pertenecer dicho negocio a su propia familia y ascendieron a 928 mil pesos.

La Fiscalía recordó que este mismo expediente derivó previamente en una sentencia, emitida en octubre de 2023, contra la propietaria de la empresa beneficiada, quien fue condenada a reintegrar al erario de Nazas los 928 mil pesos por concepto de reparación del daño.