A plena luz del día, tres sujetos asaltan con cuchillo a un hombre en Durango

Ni la luz del día ni la cercanía de instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública inhibieron a tres sujetos, quienes presuntamente amenazaron con un arma blanca a un hombre para despojarlo de dinero en efectivo y de su teléfono celular.

El atraco se registró aproximadamente a las 16:45 horas de este sábado 19 de septiembre, sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, a la altura de prolongación Guadalupe, en la colonia Maderera de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, la víctima, identificada como Óscar Alejandro , se encontraba en las inmediaciones de una tienda denominada Círculo K, específicamente en la parada de los camiones rojos, cuando fue interceptada.

Fueron tres sujetos quienes se aproximaron al hombre y, utilizando un cuchillo para amenazarlo, le exigieron que entregara sus pertenencias , sin importarles que el hecho ocurrió en una zona transitada y a plena luz del día.

Ante el temor de resultar lesionado, entregó su teléfono celular, además de mil 500 pesos en efectivo que llevaba consigo, tras lo cual los presuntos ladrones se retiraron del lugar.

Una vez que estuvo fuera de peligro, el afectado solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad y permaneció afuera del establecimiento comercial para proporcionar información sobre lo ocurrido.

El caso llamó la atención debido a que el robo se cometió durante la tarde y en un sector cercano a instalaciones de la Policía Municipal. Con las características proporcionadas de los responsables, las autoridades iniciaron la búsqueda de los tres sujetos para tratar de ubicarlos y hacerlos pagar por su delito.