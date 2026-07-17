A sus 68 años, reconocen al goleador de 'Veteranos Diamante'

Con una pasión intacta por el futbol, Enrique Anaya fue reconocido por sus compañeros de la Liga de Futbol para Veteranos Diamante tras proclamarse campeón goleador del torneo anterior con un total de 22 anotaciones.

Un goleador que sigue haciendo historia

Visiblemente emocionado, Anaya agradeció el reconocimiento y destacó que este logro representa uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva, pues es el resultado del esfuerzo y la constancia que ha mantenido durante años.

“Muy feliz de que me hayan otorgado este reconocimiento por lo que logramos en el torneo pasado, al haber sido campeón goleador con 22 anotaciones”, expresó durante la ceremonia, en la que recibió el aplauso de quienes han compartido con él innumerables encuentros sobre el terreno de juego.

Más de seis décadas ligadas al futbol

Anaya recordó que el futbol forma parte de su vida desde la niñez y que, a lo largo de los años, ha defendido los colores de equipos como FECA, Medicina y Deporte Sevel, además de consolidarse como uno de los jugadores más representativos del Tecnológico, conjunto con el que ha conquistado diversos campeonatos en la categoría de veteranos.

A sus 68 años continúa activo y asegura que no piensa alejarse de las canchas mientras la salud se lo permita.

“Sigo jugando porque es mi pasión, lo que me gusta y disfruto con mis amigos”, comentó, al explicar que la convivencia y el amor por este deporte siguen siendo el motor que lo impulsa a mantenerse en competencia.

El homenaje concluyó entre aplausos y muestras de reconocimiento por parte de sus compañeros de la Liga de Futbol para Veteranos Diamante, quienes destacaron en Enrique Anaya un ejemplo de disciplina, perseverancia y amor por el futbol, demostrando que la pasión por este deporte puede mantenerse viva sin importar la edad.