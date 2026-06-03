Abandonan camioneta blindada con impactos de bala en La Ferrería; despliegan operativo federal

Un nuevo despliegue de corporaciones federales se registró durante la noche de este miércoles en la ciudad de Durango, luego del hallazgo de una camioneta aparentemente blindada y con impactos de bala en las inmediaciones del poblado La Ferrería.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad fue localizada abandonada en dicha zona, lo que generó la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes procedieron a asegurar el perímetro.

Tras el reporte, los efectivos federales cerraron el acceso al área y restringieron la entrada y salida de civiles, mientras se realizaban las primeras diligencias en torno al vehículo.

Segundo operativo federal del día

Este despliegue se convirtió en el segundo operativo federal registrado durante la jornada en Durango, lo que generó expectación entre habitantes de la zona y automovilistas que circulaban por las inmediaciones.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si la camioneta fue localizada tras algún enfrentamiento, persecución o hecho violento previo; tampoco se ha precisado si en el lugar fueron aseguradas armas, casquillos u otros indicios.

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal correspondiente realizaba la inspección del sitio y recababa información para establecer las circunstancias en las que fue abandonada.

Mantienen resguardo en La Ferrería

Durante el operativo, los elementos federales mantuvieron presencia en distintos puntos del poblado conocido como La Ferrería, sin permitir el paso de personas ajenas a las diligencias.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales o estatales amplíen la información sobre este hallazgo, así como sobre la posible relación de la camioneta con algún hecho delictivo registrado en la región.