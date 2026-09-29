Abogado niega que IMSS haya ofrecido reparación del daño a familias de bebés fallecidos en Durango

Fermín Flores Ávila, abogado de las familias afectadas por el fallecimiento de cinco bebés en el IMSS, negó que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya ofrecido una reparación del daño y que los familiares la hayan rechazado.

A través de redes sociales comenzó a circular una entrevista que el abogado concedió a un medio nacional, en la que se aseguró que las familias de los cinco bebés fallecidos habían rechazado una reparación del daño ofrecida por el Instituto.

El litigante aclaró que, hasta el momento, ni las autoridades del IMSS ni los familiares han abordado el tema de una posible reparación del daño.

“Lo que se ha dicho y lo que dije a nivel nacional es que en estos momentos a las familias les interesa más la impartición de justicia que el tema de la reparación del daño”, señaló.

Flores Ávila explicó que durante la entrevista se le insistió sobre si ya existía algún ofrecimiento económico y cuál había sido la respuesta de las familias; sin embargo, reiteró que hasta ahora no se ha planteado formalmente esa posibilidad.

Precisó que las autoridades del IMSS no han puesto sobre la mesa el tema de la reparación económica y tampoco los padres de los bebés lo han planteado, por lo que el proceso se mantiene por la vía penal.

Hasta el momento son cinco las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), una por cada familia, en busca de esclarecer los hechos relacionados con los fallecimientos de Darío, Liam, Victoria, Judith y Dalari.

Por otra parte, la tarde de este martes, la defensa legal de las familias acudió a la delegación local del IMSS para entregar solicitudes relacionadas con las medidas y acciones acordadas durante la reunión que sostuvieron con Zoé Robledo , director general del Instituto, el viernes pasado.

“Se trata de medidas que tiene que adoptar el IMSS para brindar una mejor atención y que esas medidas ya fueron aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS a raíz de la reunión sostenida en Durango”, explicó Flores Ávila.