'No se pueden adelantar conclusiones': Zoé Robledo sobre caso de bebés fallecidos en IMSS Durango

Este martes se cumplen dos semanas de que el caso de cinco bebés fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango se colocaron en el foco nacional.

Las demandas de casos ya se han interpuesto en la Fiscalía General de la República (FGR) y el director general federal, Zoé Robledo, acudió a la capital duranguense para atender a los papás y mamás de las víctimas.

Durante la mañana del lunes, el abogado de las familias manifestó que se reconoció que sí hubo un error humano , sin embargo, esperarán a que la investigación lo determine.

A esto se sumó la declaración de Robledo durante la Mañanera del Pueblo de este 29 de septiembre, en donde reiteró que los casos siguen bajo investigación médica y legal, por lo que "no se pueden adelantar concluciones".

También, agregó que se llegó a un acuerdo con los padres de familia, para informarles cualquier avance primero a ellos que a los medios de comunicación.

"Cualquier hallazgo nuevo sea informado a ellos de manera prioritaria y antes que los medios de comunicación. Así lo solicitaron ellos y la vamos a respetar".

Añadió que se están realizando investigaciones desde el área laboral, pero siguen esperando los resultados para determinar las responsabilidades.