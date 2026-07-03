Abren automóvil en la colonia Fátima y roban celular y bolso

Una mujer fue víctima del robo de sus pertenencias luego de que desconocidos abrieran su vehículo mientras se encontraba estacionado en calles de la colonia Fátima, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:30 horas de este jueves sobre la calle Galileo, cerca del bulevar Felipe Pescador, donde se encontraba un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2023, de color blanco.

La afectada, identificada como María del Rayo, informó que al regresar a su unidad descubrió que una de las puertas había sido abierta por personas desconocidas.

De acuerdo con el reporte, los responsables utilizaron un palo y un alambre para manipular el mecanismo de la puerta y lograr acceder al interior del automóvil sin causar daños mayores.

Una vez dentro del vehículo, los ladrones se apoderaron de un teléfono celular y de un bolso , para después retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las primeras indagatorias sobre el robo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y recomendaron presentar la denuncia correspondiente para dar seguimiento al caso e intentar identificar a los responsables.