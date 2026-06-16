Abren casting para extras de película que se filmará en Durango; tendrá remuneración económica

Desde hace años, Durango se ha caracterizado por ser una zona apta para la filmación de películas y cortometrajes, tanto así que se le ha llamado "la tierra del cine".

Las producciones que ha llegado a la capital y otros municipios se han caracterizado por su popularidad y ser parte de plataformas de streaming muy importantes, como Netflix y HBO.

En las próximas semanas estado se volverá convertir en el set para una producción, la cual ha abierto un casting online para buscar a hombres y mujeres que quieran participar como extras.

¿Qué necesitas para participar?

De acuerdo a la información, quienes estén interesados en estos papeles, deberán tener entre 18 y 50 años, su papel será como personas migrantes.

Solo se aceptarán personas locales y deberás enviar dos fotografías, una de cuerpo completo y otra de la cintura hacia arriba (ejemplo en la imagen) , ambas deben de tener un fondo liso y con buena iluminación, y no deberás tener ni lentes ni gorra.

En caso de cumplir con todos los requisitos, tendrás que enviar tus datos al WhatsApp 55 60 88 70 85, con Eduardo Portillo.

¿Cuál es la fecha límite?

Aunque el post publicado no dice la fecha límite para participar en el casting, el rodaje está previsto para inicia la primera y segunda semana de agosto.

Cabe mencionar que las personas seleccionadas tendrán una remuneración económica por su participación, además de salir en el proyecto cinematográfico.