Abren convocatoria para concurso de canto en Durango; estas son las bases

Ya está abierta la convocatoria para participar en el Primer Concurso de Canto Infantil y el Primer Concurso de Canto Juvenil y Adultos, certámenes que se realizarán los días 23 y 24 de julio en el Foro Cultural de la Feria de Durango.

El Concurso de Canto Infantil está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años con 11 meses de edad cumplidos al momento de la inscripción. Los participantes deberán presentarse únicamente en la modalidad de solista, interpretar una canción en español con una duración máxima de 3 minutos con 45 segundos y utilizar una pista musical grabada en memoria USB como acompañamiento. No se permitirán popurrís ni interpretaciones en otros idiomas.

PREMIOS

En esta categoría se otorgarán premios de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil pesos al segundo y 2 mil pesos al tercero. El jurado evaluará aspectos como afinación, métrica, dicción, fraseo, modulación de la voz, además de la mímica y el desenvolvimiento escénico. La etapa eliminatoria se llevará a cabo el 23 de julio, a las 18:30 horas, en el Foro Cultural, ubicado en el Abanico Amarillo del recinto ferial.

Por su parte, el Primer Concurso de Canto Juvenil y Adultos está abierto a personas de 13 años en adelante, sin límite de edad, siempre que sean cantantes aficionados. Al igual que en la categoría infantil, la participación será exclusivamente en modalidad solista, con una sola canción en español, una duración máxima de 3 minutos con 45 segundos y acompañamiento mediante pista grabada en memoria USB. Tampoco se admitirán popurrís ni canciones en inglés.

Los premios para esta categoría serán de 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil pesos para el segundo y 2 mil pesos para el tercero. Los criterios de evaluación contemplan afinación, métrica, dicción, fraseo, modulación de la voz, mímica y desenvolvimiento escénico. La etapa eliminatoria también se realizará el 23 de julio, a las 18:30 horas, en el Foro Cultural del recinto ferial.

Las inscripciones para ambos concursos permanecerán abiertas del 14 al 22 de julio, en las oficinas de la Dirección de Promoción y Atención a Municipios del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), ubicadas en calle 5 de Febrero No. 800 poniente, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 6181284404 y 6188110199, o vía WhatsApp al 618 105 86 20. Las convocatorias completas pueden consultarse en el sitio oficial del Instituto de Cultura del Estado de Durango: https://iced.durango.gob.mx/.