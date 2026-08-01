Abren convocatoria para ocupar cinco plazas del Servicio Profesional Electoral en Durango

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango emitieron la convocatoria del Concurso Público SPEN 2026 para cubrir cinco plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en la entidad.

Las vacantes disponibles corresponden a tres puestos de Asistencia Técnica y dos de Coordinación, dirigidas a personas interesadas en incorporarse al sistema encargado de organizar y fortalecer los procesos electorales en el país.

El concurso forma parte del mecanismo de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del cual se selecciona al personal que desempeña funciones especializadas tanto en el INE como en los organismos públicos locales electorales.

Las personas interesadas podrán consultar las bases, requisitos, etapas del proceso de selección y el calendario de actividades en la convocatoria publicada en el portal oficial del IEPC de Durango, donde también se encuentra disponible la información necesaria para realizar el registro de aspirantes.