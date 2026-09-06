Abren espacio para visibilizar los retos de las mujeres jóvenes en Durango

Mujeres jóvenes de distintos ámbitos compartieron sus experiencias, obstáculos y aprendizajes durante un conversatorio realizado en Durango, en el que se abordaron los retos que enfrentan para desarrollar sus liderazgos y participar en espacios públicos y profesionales.

El encuentro, denominado “Jóvenes que inspiran: voces, liderazgos y feminismo”, fue organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango y la asociación civil Actúa Mujer, y Participaron Judith López Chaidez, del sector empresarial; Selene Montserrat Figueroa Herrera, árbitra profesional de futbol; Georgina Elisa Núñez Gómez, titular del Instituto Duranguense de la Juventud, y Grecia Hernández Carrazco, directora del Instituto Estatal de las Mujeres.

Durante el conversatorio, las participantes expusieron desde sus respectivos campos las dificultades que han enfrentado para alcanzar los espacios que actualmente ocupan, así como las oportunidades y aprendizajes que han influido en su desarrollo. Sus experiencias mostraron distintas formas de ejercer el liderazgo y abrir espacios para otras mujeres jóvenes.

Uno de los temas planteados fue la necesidad de que las nuevas generaciones continúen ocupando espacios de participación en ámbitos como el deporte, el emprendimiento, el activismo, la cultura y la función pública. También se destacó la importancia de que las instituciones electorales mantengan mecanismos de acercamiento con las juventudes y favorezcan el ejercicio de sus derechos político-electorales.

El encuentro también puso sobre la mesa la continuidad de las luchas emprendidas por generaciones anteriores de mujeres para ampliar su participación en la vida pública. La discusión planteó que las nuevas generaciones no solo ocupen los espacios que ya fueron abiertos, sino que contribuyan a transformarlos y generen nuevas oportunidades de participación.