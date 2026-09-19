Abren patrimonio del exsecretario de Marina

La Secretaría Anticorrupción anunció que desclasificó la declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar). Esto luego de que se informó que estaba reservada hasta 2030.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Marina solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, derivado de que el Comité de Transparencia de dicha Secretaría, aprobó formalmente la desclasificación de la información reservada de las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos (militares en activo pertenecientes a esa Institución) entre las que se encuentran las presentadas por el almirante José Rafael Ojeda Durán; así como de nueve exfuncionarios públicos que pertenecieron a esa dependencia.

La Secretaría Anticorrupción indicó que dichas declaraciones actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública en la plataforma Declaranet.

La dependencia afirmó que la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el exsecretario de Marina "no está escondido" y afirmó que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

Cuestionada sobre el paradero del exsecretario y sobre su citación para declarar el pasado 28 de agosto en el proceso relacionado con Fernando Farías Laguna, Sheinbaum explicó que su comparecencia fue solicitada por la defensa de uno de los detenidos.

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