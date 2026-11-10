Abren periodo de descuentos en trámites de titulación y materiales en Durango

Descuentos de hasta 40 por ciento en materiales para construcción y mejoramiento del hogar, así como beneficios en trámites de titulación, formarán parte del programa “Mes de la Vivienda”, que se desarrollará en Durango del 13 de noviembre al 11 de diciembre.

La estrategia acordada durante la sesión de la Comisión de Gestión Territorial y Vivienda del Ayuntamiento, donde se dieron a conocer las actividades en la materia, entre las que se encuentra la segunda edición del Buen Fin del organismo de vivienda, programada para los días 13 y 14 de noviembre, con descuentos en productos para mejorar las casas.

Otro de los componentes será la aplicación de descuentos del 40 por ciento en trámites de titulación , además de que se dará seguimiento a la instalación de 400 calentadores solares entregados previamente mediante un subsidio del 100 por ciento.

El programa del Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi) contempla, además, una conferencia especializada en vivienda y dos cursos de capacitación, uno de plomería dirigido exclusivamente a mujeres. Asimismo, se prevé la entrega de títulos de propiedad.

La regidora Gabriela Hernández López, presidenta de la Comisión de Gestión Territorial y Vivienda, exhortó a los ciudadanos interesados a conocer los requisitos y condiciones de los apoyos, en las oficinas del Instituto para acceder a los beneficios.