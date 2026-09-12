¿Abrirán los bancos el 15 y 16 de septiembre? Esto pasará con sucursales y transferencias

Las celebraciones por la Independencia de México ocasionarán cambios en las actividades laborales, escolares y financieras. Por ello, quienes necesiten realizar algún trámite directamente en una sucursal bancaria deberán tomar previsiones.

El calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece cuándo deben suspender operaciones las instituciones financieras. Este año existe una diferencia importante entre el día del Grito y el aniversario del inicio de la Independencia.

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¿Los bancos abrirán el 15 de septiembre?

El martes 15 de septiembre no está considerado como día inhábil bancario, por lo que las sucursales podrán operar de manera habitual.

No obstante, los horarios podrían variar en algunas oficinas debido a las celebraciones, cierres de calles u operativos implementados en las zonas donde se realicen ceremonias públicas. Por esta razón, será conveniente consultar directamente el horario de la sucursal que se pretenda visitar.

El miércoles 16 de septiembre, en cambio, las sucursales bancarias permanecerán cerradas al tratarse de un día inhábil establecido oficialmente por la CNBV. La fecha también está reconocida como descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

La atención regular deberá reanudarse el jueves 17 de septiembre.

¿Funcionarán los cajeros y las transferencias?

El cierre de sucursales no implica que todos los servicios bancarios quedarán suspendidos. Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y portales de banca por internet para consultar saldos, retirar efectivo, pagar servicios o realizar otras operaciones disponibles.

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Las transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios también pueden procesarse durante días festivos cuando se realizan desde aplicaciones o plataformas participantes. Sin embargo, algunas operaciones, especialmente las que requieren validación manual o se efectúan mediante otros sistemas, podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

Las sucursales ubicadas dentro de supermercados o almacenes comerciales podrían brindar servicio, dependiendo de las disposiciones y horarios de cada institución. Antes de acudir, será necesario confirmarlo directamente con el banco.

Quienes tengan programado algún pago, depósito o trámite importante pueden adelantarlo al martes 15 para evitar contratiempos. También se recomienda retirar únicamente el efectivo necesario y evitar aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, especialmente durante los días de mayor movimiento por las fiestas patrias.