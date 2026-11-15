Accidente de motocicleta deja un fallecido y un menor lesionado en Pueblo Nuevo

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta en el municipio de Pueblo Nuevo, hecho en el que también resultó lesionado un menor de edad.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Alfredo Sánchez Gutiérrez, de 33 años de edad , quien tenía su domicilio en la comunidad de Coscomate, perteneciente al mencionado municipio.

De acuerdo con lo manifestado por el suegro del fallecido, aproximadamente a las 02:30 horas recibió una llamada telefónica en la que le informó que Jesús Alfredo y el menor, identificado con las iniciales ARA, habían sufrido un accidente en motocicleta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles los primeros auxilios y trasladarlos a El Salto, donde el menor fue ingresado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lesiones consideradas leves.

Por su parte, Jesús Alfredo fue llevado al Hospital Integral de El Salto, donde recibió atención médica debido a los traumatismos que presentaba, entre ellos un hundimiento de tórax; sin embargo, horas más tarde perdió la vida.

Alrededor de las 06:30 horas se notificó el fallecimiento a las autoridades ministeriales, por lo que acudieron elementos de la Policía Investigadora del Delito y el agente del Ministerio Público, en espera del personal de Servicios Periciales para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la capital duranguense, donde se le practicaría la necropsia de ley.