Accidentes aumentan por las malas condiciones en las carreteras, señala Canaco Durango

Durante las últimas semanas se ha incrementado la incidencia de baches en carreteras, por las lluvias que se han registrado, lo que representa una afectación para la ciudadanía en general y para sectores de la economía como el comercio.

“Sí hemos tenido un notorio desgaste de las carreteras, principalmente las que son de jurisdicción federal. Y bueno, es lógico, tenemos una política económica que está destinando poco al mantenimiento de nuestras vías federales. Entonces tratan de hacer valer lo más que sea cada centavo para el mantenimiento, pero es insuficiente para la cantidad de kilómetros que tenemos en la red carretera del estado de Durango”, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López.

En tal sentido, insistió que el daño va en aumento. “Comenzamos a ver estas últimas semanas donde ya se viene más fuerte la lluvia, donde ha salido la cantidad de baches y de algunas cuestiones de la carretera que se han ido afectando”.

Por lo que este daño en las carreteras ha repercutido en el traslado de las mercancías , sobre todo en los tramos de mayor afluencia vehicular, por los tiempos de circulación y, a veces, hasta daños.

“Principalmente los tramos que traemos son los que van hacia la carretera a Parral, siempre hemos tenido ese problema y el ramal que va hacia Santiago Papasquiaro y todo eso, es lo más afectado (...) Durango-Nombre de Dios se encuentra en condiciones regulares. La carretera Durango-Mezquital siempre ha sido un problema latente en el cual siempre hemos estado batallando, especialmente los tramos que van avanzando del Mezquital más para adelante. Las condiciones de la carretera sí dejan a desear mucho sobre cómo se pueda transitar en esta situación y más que nada pues la seguridad”.

Y es que, admitió que los accidentes también han ido en aumento. “Lo podemos ver en las últimas semanas, la cantidad de accidentes que hemos tenido en hacia estas vías de comunicación”.