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Acredita IEPC a dos nuevos partidos

JUAN M. C?RDENAS
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El siglo de durango

En sesión extraordinaria de carácter urgente, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango formalizó la entrada del Partido Paz y Somos México al escenario local.

El acuerdo, aprobado por unanimidad del Consejo, no solo otorgó personalidad jurídica a estos institutos de reciente registro nacional, sino que desencadenó una redistribución inmediata del financiamiento público destinado a los partidos políticos para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026.

La acreditación responde a las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de junio, las cuales otorgaron el registro nacional a las organizaciones "Construyendo Sociedades de Paz" y "Somos México". Al haber solicitado su reconocimiento ante el organismo público local de Durango el 8 de julio, el Consejo General determinó que ambos partidos gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las fuerzas estatales para participar en la vida política y competir en los procesos electorales de la entidad.

Con esta nueva configuración, Durango amplía su oferta política de cara a la renovación de las 25 diputaciones locales programada para el próximo año. Los integrantes del Consejo General destacaron que el pluralismo fortalece el debate público y la estabilidad institucional.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  partidos, General, Durango, público

               

                
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