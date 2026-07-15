Acredita IEPC a dos nuevos partidos

El siglo de durango

En sesión extraordinaria de carácter urgente, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango formalizó la entrada del Partido Paz y Somos México al escenario local.

El acuerdo, aprobado por unanimidad del Consejo, no solo otorgó personalidad jurídica a estos institutos de reciente registro nacional, sino que desencadenó una redistribución inmediata del financiamiento público destinado a los partidos políticos para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026.

La acreditación responde a las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de junio, las cuales otorgaron el registro nacional a las organizaciones "Construyendo Sociedades de Paz" y "Somos México". Al haber solicitado su reconocimiento ante el organismo público local de Durango el 8 de julio, el Consejo General determinó que ambos partidos gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las fuerzas estatales para participar en la vida política y competir en los procesos electorales de la entidad.

Con esta nueva configuración, Durango amplía su oferta política de cara a la renovación de las 25 diputaciones locales programada para el próximo año. Los integrantes del Consejo General destacaron que el pluralismo fortalece el debate público y la estabilidad institucional.