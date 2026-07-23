Activan Código Rojo en el 5 de Mayo

EL SIGLO DE DURANGO

La tarde de este miércoles se activó un Código Rojo en la ciudad de Durango luego del hallazgo de dos maletas abandonadas en las inmediaciones del cuartel militar ubicado en la colonia 5 de Mayo, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, las maletas fueron localizadas en un área cercana a las instalaciones castrenses, por lo que, ante la posibilidad de que contuvieran artefactos explosivos, se estableció un perímetro de seguridad para proteger a la población y permitir las labores de inspección.

Como parte de los protocolos de seguridad, las fuerzas federales ordenaron el cierre temporal de la carretera libre Durango-Torreón, a la altura del cuartel militar, con el fin de evitar el paso de vehículos y peatones mientras especialistas realizaban la revisión de los objetos sospechosos.

La medida provocó afectaciones momentáneas a la circulación en ese sector.