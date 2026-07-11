Activan contingencia emergente para combatir el insecto descortezador en Durango

La presencia del insecto descortezador, detectada en Durango desde 2025 y que se incrementó durante este 2026, se derivó de la sequía prolongada registrada de años anteriores, el estrés hídrico, las altas temperaturas y los incendios forestales, así lo informaron autoridades estatales.

La problemática que estaba enfrentando el bosque duranguense fue planteada a nivel federal ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por lo que se concretó un convenio de colaboración para desarrollar un plan emergente de contingencia. Los trabajos iniciaron el pasado 1 de julio y concluirán el 31 de diciembre de 2026.

La titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), Claudia Hernández Espino, comentó que existía preocupación entre diversos ejidos y comunidades donde se ha detectado una importante presencia del insecto descortezador, ya que este absorbe los nutrientes de los árboles y puede provocar su muerte en cuestión de días.

La funcionaria explicó que el combate a la plaga es prioritario, debido a que el descortezador comenzó a incrementarse de manera considerable. Aunque el insecto forma parte del ecosistema, el riesgo surge cuando su presencia aumenta de forma descontrolada.

De acuerdo con la información presentada, la afectación por el insecto descortezador se estimaba en más de 5 mil hectáreas; sin embargo, la Conafor dictaminó alrededor de 3 mil hectáreas con daño.

ACTIVAN BRIGADAS

Con la firma del convenio de colaboración se puso en marcha el plan de contingencia para fortalecer la sanidad forestal, cuyas acciones se desarrollarán hasta que concluya el año.

El convenio contempla la operación de 13 brigadas adicionales de sanidad forestal, que se suman a las dos brigadas permanentes con las que cuenta la SRNyMA y a las 15 que mantiene de manera permanente la Conafor en coordinación con los municipios.

"Estas 13 brigadas estarán distribuidas en los principales municipios donde hay presencia de este insecto. Podemos decir que el municipio mayormente afectado por el descortezador es San Dimas; le siguen Durango y Pueblo Nuevo, pero también tenemos presencia en Canatlán, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví y Mezquital".

Indicó que el plan representa una inversión de 13.1 millones de pesos, de los cuales 8.9 millones son aportados por la Conafor y el resto por el Gobierno del Estado.

Añadió que la temporada de lluvias favorecerá los trabajos de las brigadas y que este año también ha contribuido el menor número de incendios forestales registrados en la entidad.