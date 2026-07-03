Activarán operativo de seguridad en Durango por juego de la Selección Mexicana

El próximo domingo 5 de julio, en el marco del partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra, en Durango se activará un operativo de seguridad ante la posible llegada de aficionados al Centro Histórico para celebrar un eventual triunfo.

El Gobierno Municipal anunció que mantendrá la presencia de elementos de Seguridad Pública y Vialidad en las principales calles para salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acuda al Centro Histórico tras el encuentro.

Se espera la mayor concentración de personas en la avenida 20 de Noviembre, el Corredor Constitución y calles aledañas.

Aunque en las celebraciones anteriores se ha mantenido saldo blanco en la capital, sí se registraron algunos actos que pudieron derivar en accidentes con personas lesionadas , como el caso de una joven que se lanzó desde el quiosco de la Plaza de Armas hacia la multitud y quedó la evidencia en video.

Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia durante los festejos por los partidos de la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de mantener las celebraciones sin incidentes. Además, señalaron que estarán monitoreando tanto el resultado del partido como la actividad de las personas en las calles.

Pidieron evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad propia o la de otras personas durante los festejos.

Asimismo, se habló de la posibilidad de ampliar el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas con motivo del ambiente mundialista; sin embargo, primero se analizarán los pros y los contras de esta medida.