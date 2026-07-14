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Activos, 27 casos de GBG

DENICE RAMIREZ
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El siglo de durango

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), correspondiente al informe de casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) en México, con corte al 11 de julio de 2026, en el país se mantienen mil 841 casos activos, de los cuales 27 corresponden a Durango.

Los casos activos se distribuyen en 16 municipios, Santa Clara concentra cuatro; Vicente Guerrero y Pueblo Nuevo registran tres casos cada uno.

Por su parte, Indé, Nazas, Peñón Blanco y Rodeo reportan dos casos activos, respectivamente.

Escrito en: casos, activos,, activos, distribuyen

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