Actor de Televisa es hospitalizado de emergencia, ¿de quién se trata y cuál es su estado de salud?

La salud de un conocido actor mexicano volvió a generar preocupación luego de darse a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a nuevas complicaciones relacionadas con la enfermedad que enfrenta desde hace varios meses.

Se trata de un intérprete con una amplia trayectoria en la televisión mexicana, con participaciones en producciones de Televisa como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Imperio de Mentiras y Por amar sin ley, entre otras .

En los últimos meses, además de hablar públicamente de su diagnóstico, también dio a conocer las decisiones que tomó respecto a los tratamientos médicos que desea recibir.

¿De quién se trata?

El actor es Horacio Beamonte, quien fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, además de presentar el llamado cromosoma Filadelfia, una alteración genética asociada a ciertos casos de esta enfermedad.

Su estado de salud se ha complicado con el paso del tiempo y ha requerido diferentes periodos de hospitalización.

Uno de los episodios que más preocupación generó ocurrió cuando Beamonte comenzó a sufrir un intenso dolor en el ojo izquierdo y en la cabeza. De acuerdo con declaraciones de su madre, Lucero Campos, el malestar llegó a ser insoportable pese a los medicamentos que le administraban en casa, situación que llevó a la familia a trasladarlo nuevamente a un hospital.

Una vez en urgencias, los médicos realizaron diversos estudios y determinaron que el actor presentaba una trombosis ocular , complicación que incluso afectó seriamente su visión.

¿Cuál es el estado de salud de Horacio Beamonte?

Después de permanecer bajo observación, el actor fue dado de alta y regresó a su domicilio, donde continúa recibiendo atención mediante cuidados paliativos. Su madre confirmó que, tras permanecer primero en urgencias y posteriormente ser trasladado a piso para controlar diferentes niveles y parámetros médicos, finalmente pudo regresar a casa.

El panorama médico, sin embargo, continúa siendo delicado. Beamonte ha explicado públicamente que los especialistas le informaron que su enfermedad se encuentra en una etapa avanzada y que ya no existen tratamientos con intención curativa que puedan revertir su condición.