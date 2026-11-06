Actos vandálicos dejan sin agua a más de 8 mil 500 habitantes en tres municipios de Durango

Más de ocho mil 500 habitantes de Durango se quedaron sin suministro de agua potable debido a una fuga provocada por actos vandálicos en la infraestructura del sistema Agua Saludable para La Laguna , en el municipio de Lerdo.

El desperfecto se registró en la línea troncal norte, que abastece de agua potable a la zona norte de Gómez Palacio, así como a las localidades de Mapimí y Tlahualilo, por lo que fue necesario suspender el suministro mientras se realizan los trabajos de reparación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, tras recibir un reporte ciudadano, personal del Organismo de Cuencas Centrales del Norte acudió al lugar, en la derivación a Tlahualilo, a un costado del canal Santa Rosa-Tlahualilo, donde detectó que la fuga fue ocasionada por actos vandálicos.

De acuerdo con la inspección, personas desconocidas sustrajeron una tapa de acero de la caja de concreto que protege una de las válvulas expulsoras de aire y posteriormente prendieron fuego a una llanta en su interior.

Las llamas alcanzaron la tubería de polietileno y provocaron una perforación que derivó en la fuga de agua potable.