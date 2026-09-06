Acusa a sus tíos de tomarle dinero y terminaron discutiendo por 500 pesos en la Jardines de Cancún

Una discusión familiar por la presunta apropiación de 500 pesos provocó la intervención de las autoridades durante la noche del sábado, en la colonia Jardines de Cancún, de la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 21:15 horas del 5 de septiembre, desde un domicilio ubicado en la Segunda Privada Sinaloa, cerca de la calle Sinaloa.

La solicitud de auxilio fue realizada por Fernanda Paola, quien señaló a sus tíos como presuntos responsables de haber tomado dinero de su propiedad.

Según la información proporcionada al número de emergencias, la cantidad en disputa era de aproximadamente 500 pesos , mismos que la reportante habría solicitado que le fueran devueltos.

Sin embargo, sus familiares presuntamente se negaron a entregarle el efectivo, situación que generó una discusión entre los involucrados dentro de la vivienda.

La mujer señaló además que sus tíos se encontraban agresivos y que permanecían dentro del domicilio al momento de solicitar la presencia de los elementos de seguridad.

El incidente fue reportado inicialmente como un posible abuso de confianza, por lo que corresponderá a las autoridades establecer las circunstancias de lo sucedido y determinar si existe algún hecho constitutivo de delito.