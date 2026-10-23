Acusa CSP fraudes en Modalidad 40 de IMSS

Después del freno que puso el IMSS a la Modalidad 40, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la decisión de regularse para que haya suficientes recursos para las pensiones.

En su conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se encontraron fraudes en las pensiones.

"¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la Modalidad 40 que es a través de la cual se hacían estas estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador, vamos a decirlo así y que se podía prestar a un fraude", enfatizó.