Acusa DEA a México de 'Narcogobierno'

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, advirtió sobre una "conexión mortal" entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano, declaraciones que fueron rechazadas por el gabinete de seguridad en México.

"Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales. La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones y las autoridades estatales", resaltó el gabinete en un comunicado.

Destacó que, como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, "han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones". Añadió que, desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas, se aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilos y 5 millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo. Además se inhabilitaron 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Sostuvo que los resultados también se reflejan en la reducción sostenida de la violencia. "De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48%, lo que representa 41 homicidios menos cada día en el país".

El lunes, en la cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, Cole aseguró que la agencia está enfocada "en la lucha contra los cárteles, facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie de envenenar a los ciudadanos estadounidenses"